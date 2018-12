Dragon Quest XI per Switch sarà presente al Jump Festa del 22 dicembre

Nonostante sia stato uno dei primi giochi annunciati per Nintendo Switch (quando ancora era conosciuta con la sigla NX!),Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta non è ancora approdato sull'ibrida di Kyoto. Lo sviluppo, probabilmente, si è rivelato più problematico del previsto, dal momento che non si è mai neppure mostrato in azione.

L'unico aggiornamento concreto che abbiamo ricevuto in tempi recenti è stato relativo al titolo: l'edizione per Nintendo Switch si chiamerà infatti Dragon Quest XI: Echi di un'Era Elusiva S, e avrà un logo leggermente differente. Per fortuna, pare che qualcosa stia finalmente per muoversi. Square Enix ha svelato la line-up dei titoli del Jump Festa 2019, che si svolgerà il 22 e 23 dicembre, e tra di essi figura anche Dragon Quest XI S!

Per il gioco verrà organizzato un vero e proprio stage event, per cui possiamo sicuramente aspettarci delle informazioni al riguardo. Purtroppo, non sono stati forniti dettagli precisi, per cui non sappiamo se verrà mostrato anche un video di gameplay o fornita una finestra di lancio. Noi, ovviamente, ci auguriamo di sì. Per fortuna non dovremo attendere tantissimo tempo prima di scoprirlo.

Al momento, Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta risulta disponibile all'acquisto su PlayStation 4 e PC. Recentemente, il creatore della serie Yuji Horii ha avuto modo di parlare di Dragon Quest XII.