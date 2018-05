Dragon Quest XI: rivelati i bonus prerodine dell'edizione PS4 nordamericana

Tramite un comunicato stampa, Square Enix ha annunciato i bonus preordine dell'edizione nordamericana di Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta, attesissimo gioco di ruolo in arrivo in Occidente a inizio settembre.

I giocatori nordamericani che preordineranno Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta tramite Amazon, GameStop o EB Games riceveranno i seguenti contenuti bonus:

Arriviste’s Vest - un corpetto che garantirà una maggiore quantità di denaro per ogni battaglia vinta

Tre Seed of Skill (Semi dell'abilità) - un oggetto consumabile che conferirà un punto abilità extra

Chi prenoterà il gioco da Gamestop otterrà, inoltre, otto spillette esclusive da collezione con i volti dei personaggi. Al momento non sappiamo quali sono i bonus preordine riservati al mercato europeo, restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Nintendo o Square Enix.

Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta sarà disponibile in Europa e America del Nord a partire dal 4 settembre 2018 su PlayStation 4 e PC (via Steam). L'edizione per Nintendo 3DS, già disponibile in Giappone dallo scorso 29 luglio, non verrà pubblicata in Occidente. La versione Nintendo Switch (che si baserà su quella Playstation 4) non presenta ancora una data di uscita: il team di sviluppo ha bisogno di tempo per proporre un porting degno delle aspettative dei fan.