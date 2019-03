Dragon Quest 11 S per Nintendo Switch si mostra in tante nuove immagini

Square Enix ha pubblicato tanti nuovi screenshot di Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Definitive Edition, edizione specifica per Nintendo Switch in arrivo in Europa nel corso dell'autunno di quest'anno.

Grazie alle numerose immagini che abbiamo raccolto nella galleria in calce a questa notizia, è possibile farsi un'idea ben precisa sull'aspetto grafico del porting per la console ibrida della casa di Kyoto. È inoltre possibile dare un'occhiata alla modalità 2D: questa nuova edizione del gioco, infatti, permetterà ai giocatori di passare in qualsiasi momento alla grafica 16-bit con la semplice pressione di un tasto.

Questa, in ogni caso, non è l'unica ragione che ha permesso a Dragon Quest XI S di fregiarsi dell'appellativo Definitive Edition. L'ennesima versione del JRPG di Square Enix vanterà su Nintendo Switch anche una nuova colonna sonora orchestrale e delle storie aggiuntive dedicate ai membri del party. Alcune delle immagini in galleria si concentrano proprio su queste ultime, ma non temete: non sembrano essere presenti degli spoiler di rilievo.

Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta è già disponibile su PlayStation 4 e PC. Square Enix non ha ancora deciso se portare o meno le nuove storie anche su queste altre due piattaforme. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il prossimo 27 marzo andrà in onda uno streaming interamente dedicato a Dragon Quest 11 S per Nintendo Switch.