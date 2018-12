Dragon Quest XI S per Switch esce in Giappone nel 2019; primo trailer

Da mesi i fan attendevano notizie su Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta S per Nintendo Switch, e alla fine sono finalmente arrivate. Nel corso del Jump Festa 2019, Square Enix ha annunciato che il titolo verrà lanciato in Giappone nel 2019, senza tuttavia specificare una data più precisa né fornire dettagli sull'eventuale lancio in Occidente.

Per festeggiare l'annuncio, la compagnia giapponese ha pubblicato il primo teaser trailer del gioco, che potete ammirare in apertura di notizia. Grazie ad esso, possiamo farci un'idea sull'aspetto tecnico che il titolo presenterà su Nintendo Switch. Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta S includerà in Giappone anche l'audio in lingua giapponese opzionale, assente nella versione PlayStation 4. In totale saranno doppiati più di 200 personaggi. Ecco il cast principale:

Erik - Kouki Uchiyama

Veronica - Maaya Uchida

Serena - Sora Amamiya

Sylvando - Masaya Onosaka

Rab - Mugihito

Jade - Ami Koshimizu

Non sono state svelate altre informazioni, ma Square Enix ha fatto sapere di avere in programma diversi livestream con ospiti come lo scenario writer Yuji Horii e il produttore Hokuto Okamoto, che andranno in onda durante il mese di gennaio. La compagnia giapponese ha inoltre fatto sapere di avere una sorpresa in serbo per tutti i fan, che verrà svelata il primo gennaio 2019.