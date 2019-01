Dragon Quest XI S per Nintendo Switch includerà degli scenari inediti

Come ampiamente preannunciato, quest'oggi è andata in onda la prima di una serie di trasmissioni dedicate a Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta S, nuova edizione del JRPG in via di sviluppo per Nintendo Switch.

Durante la puntata, il creatore della serie Yuji Hori e gli altri membri del team, oltre a presentare i doppiatori giapponesi (la versione PlayStation 4 lanciata in Giappone nel 2017, ricordiamo, era sprovvista del doppiaggio) hanno anche svelato un'informazione decisamente interessante. A quanto pare, questa nuova edizione del gioco includerà degli scenari inediti - intesi come nuove sequele di eventi - non presenti nelle altre. Hori non ha fornito maggiori dettagli al riguardo, limitandosi a specificare che i contenuti aggiuntivi in questione non saranno relegati al post-game, bensì integrati nell'avventura. Durante la trasmissione sono inoltre state mostrati alcune brevi scene catturate su Nintendo Switch, tutte raccolte per comodità nel video allegato in calce alla notizia.

A seguire trovate la lista con i 14 nuovi doppiatori, che vanno ad unirsi ai 9 già presentati nelle scorse settimane:

Protagonista (doppiato da Mitsuki Saiga)

King Carnelian (doppiato da Sugou Takayuki)

Hendrik (doppiato da Rikiya Koyama)

Jasper (doppiato da Takahiro Sakurai)

Amber (doppiato da Mami Koyama)

Chalky (doppiato da Kenichi Ogata)

Prince Faris (doppiato da Nobunaga Shimazaki)

Kainui (doppiato da Yuichi Nakamura)

Michelle (doppiato da Ai Kayano)

Atsuko (doppiato da Emiri Katou)

Atsuo (doppiato da Emiri Katou)

Miko (doppiato da Toa Yukinari)

Queen Frysabel (doppiato da Yui Horie)

Krystalinda (doppiato da Miyuki Sawashiro)

Dragon Questi XI: Echi di un'Era Perduta S verrà pubblicato su Nintendo Switch in Giappone nel corso di quest'anno, in una data non ancora precisata. Square Enix non ha ancora fornito informazioni sulla versione occidentale del titolo. Tra le altre novità di quest'edizione, figura la possibilità di scegliere il proprio partner tra più di un personaggio. Volendo, i giocatori potranno anche decidere di andare a vivere con Eric o Hendrick. Prima di salutarvi, ricordiamo che Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta è attualmente disponibile su PlayStation 4 e PC.