Dragon Quest XI si aggiorna alla versione 1.01 su PlayStation 4 e PC

Ad oltre un mese di distanza dal lancio, Square Enix ha pubblicato il primo aggiornamento gratuito per Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta su PlayStation 4 e PC.

In entrambe le versioni, l'update 1.01 ha risolto un bug che faceva crashare l'applicazione quando il giocatore si allontanava a più di 300 metri dal cavallo, ha sistemato alcuni problemi ai testi e ha rimosso alcuni nomi dalla lista delle parole proibite, come "Robert".

Le rimanenti modifiche sono specifiche delle versione PC e interessano l'aspetto tecnico. I giocatori adesso hanno l'opportunità di scegliere tra tre differenti preset grafici (basso, medio, alto) prima dell'avvio del gioco, hanno maggiore libertà nella scelta del livello massimo del framerate (90 fps, 120 fps, 144 fps, sbloccato) e possono inviare il log agli sviluppatori in caso di crash dell'applicazione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni grafiche previste dai tre nuovi preset, vi invitiamo a consultare il changelog completo sul sito ufficiale della compagnia.

Ricordiamo che Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta è disponibile in Europa su Playstation 4 e PC. La versione per Nintendo Switch, che sarà contraddistinta dalla lettera S nel titolo, si trova attualmente in fase di sviluppo, ma il team non è ancora in grado di fornire una finestra di lancio.