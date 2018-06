Dragon Quest XI si mostra in 11 minuti di video gameplay

Spuntano in Rete due video gameplay dedicati a Dragon Questi XI, il nuovo capitolo della serie targata Square-Enix in uscita a settembre. I footage sono divisi in due clip e ci permettono di ammirare le meccaniche di gioco in azione.

I due video ci mostrano, in particolare, alcune fasi di esplorazione del mondo di gioco, in cui l'eroe controllato dal giocatore interagisce con diversi NPC e ingaggia alcune missioni. Possiamo anche ammirare il sistema di personalizzazione del proprio personaggio tramite i vari equipaggiamenti e abilità che si avranno a disposizione.

Ricordiamo che Dragon Quest XI uscirà il 4 settembre per le piattaforme PlayStation 4 e PC: è previsto l'arrivo anche di una versione Nintendo Switch, che tuttavia non ha ancora una data di lancio ufficiale. Su Nintendo 3DS, invece, il gioco non verrà localizzato al di fuori del mercato giapponese.

Il titolo Square-Enix è disponibile al pre-order, con alcuni bonus in serbo per chi prenoterà il gioco sia su PlayStation 4 che su PC Steam.