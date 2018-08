Dragon Quest XI: vediamo il prologo del gioco con il filmato di apertura

In queste ore, Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, il nuovo capitolo della celebre serie JRPG targata Square-Enix, sta ricevendo le lodi e gli applausi della stampa internazionale. Il publisher nipponico ha ora pubblicato il prologo del gioco, con cui possiamo iniziare a conoscere più approfonditamente i personaggi di queste nuova appassionante avventura.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, permette quindi di familiarizzare con i personaggi e con le ambientazioni, e consente di avere una panoramica generale sull'impianto narrativo del gioco.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta uscirà su PC e PlayStation 4 in Europa e Nord America il 4 settembre 2018. Lo sviluppo della versione Nintendo Switch, secondo le parole di Square-Enix, procede al meglio, ma al momento non disponiamo ancora di una data di lancio per la console ibrida. Per tutti gli altri dettagli sul JRPG, vi rimandiamo alla nostra Recensione, che ha premiato il titolo con un sonoro 9.5.