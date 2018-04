Dragon Quest XI: la versione Nintendo Switch sarà basata su quella PS4

In occasione del PAX East 2018, Square Enix ha confermato ufficialmente che la versione Nintendo Switch di Dragon Quest XI si baserà su quella PlayStation 4. Ad ogni modo, il titolo arriverà prima su PS4 e PC.

Già da diverse settimane si speculava sul fatto che la versione Nintendo Switch di Dragon Quest XI si sarebbe basata su quella PlayStation 4, ma la conferma ufficiale è arrivata soltanto in occasione del Pax East 2018 di Boston grazie all'intervento del producer Hokuto Okamoto.

Okamoto ha inoltre annunciato che l'edizione occidentale di Dragon Quest XI non riceverà nessun taglio o censura rispetto alla controparte giapponese, così da riproporre fedelmente l'esperienza di gioco originale in ogni suo aspetto.

Infine, il producer ha ribadito come la versione occidentale utilizzi un motore diverso rispetto a quella nipponica, somigliando di più a un remaster che a un porting. Ricordiamo che il titolo uscirà in Occidente il 4 settembre 2018 nei formati PlayStation 4 e PC (tramite Steam), l'edizione per Nintendo 3DS non verrà pubblicata in Europa e Stati Uniti mentre la versione Switch uscirà non prima del 2019 in Giappone, in netto ritardo rispetto alle previsioni iniziali.

Per rimanere aggiornati con tutte le altre novità, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.