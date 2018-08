Dragon Quest XI: Video Recensione del nuovo JRPG di Yuji Horii e Akira Toriyama

Finalmente la versione occidentale di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta si appresta ad arrivare il 4 settembre su PlayStation 4 e PC. Dopo aver trascorso numerose ore in compagnia del gioco, vi raccontiamo il nostro parere sul nuovo JRPG di Square Enix con una Video Recensione.

Dragon Quest XI Echi di un’Era Perduta è un assoluto capolavoro, uno dei massimi esponenti del genere JRPG che la storia videoludica ricordi. La trama ricca di sorprese, gli accorgimenti apportati al gameplay e l’impeccabile comparto tecnico ne fanno un titolo imperdibile per chiunque si consideri un vero appassionato di giochi di ruolo giapponesi. Ci troviamo dinanzi a un nuovo metro di paragone con cui tutti i principali sviluppatori di JRPG dovranno misurarsi negli anni a venire.

Se da un lato i fan della saga si sentiranno subito a casa, trovando tutti gli ingredienti principali della serie elevati all'ennesima potenza, dall'altro Dragon Quest XI Echi di un’Era Perduta si presenta come una perfetta porta d'ingresso per i nuovi giocatori, grazie a una formula di gioco classica ma al tempo stesso al passo con i tempi. Dal punto di vista della longevità, inoltre, il titolo propone un'offerta assai generosa che finirà per superare facilmente la soglia delle 100 ore, garantendo ai giocatori numerose attività secondarie da portare avanti insieme alla storia principale.

Ricordiamo che Dragon Quest XI Echi di un’Era Perduta sarà disponibile dal 4 settembre su PS4 e PC.