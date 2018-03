Dragon's Crown Pro: disponibile un nuovo trailer dedicato ai personaggi del gioco

Cosa faresti se tu e il tuo party vi trovaste faccia a faccia con un gruppo di vili folletti? Li faresti a pezzi arto dopo arto con la tua gigantesca ascia, trafiggeresti i loro corpi con una devastante ondata di frecce, o scaglieresti un potente incantesimo per distruggere l’intero gruppo? Scelta difficile, lo sappiamo.Dai un’occhiata a tutte le classi giocabili presenti nel nuovo Character Trailer di! Una volta scelto il tuo personaggio preferito, affrettati a prenotare il gioco! Se sei un membro di PlayStation Plus, riceverai uno sconto del 10% su Play Station Store, in questo modo potrai utilizzare il tuo tesoro per quella nuova spada che hai già adocchiato.

Caratteristiche di Dragon's Crown Pro:

Immagini strepitose per un antico drago - Un'opera d'arte finemente rifinita e un supporto 4K, lo stile artistico di Vanillaware diventerà vivo mentre affronti, combatti con la spada, spari e saccheggi i sotterranei di Hydeland.

La colonna sonora per una avventura entusiasmante - Una nuova colonna sonora del famoso compositore Hitoshi Sakimoto, supportata da un'orchestra dal vivo, accompagnerà i coraggiosi cacciatori di tesori alla ricerca della corona del drago.

Una presentazione gloriosa: rallegratevi perché le opzioni audio in Inglese e Giapponese ora sono disponibili! Inoltre, il testo del gioco sarà tradotto in Francese, Italiano, Tedesco e Spagnolo.

Tutte le Royal Bells e Whistles - Se possiedi già Dragon’s Crown, i tuoi salvataggi non andranno persi. Ci sarà una compatibilità cross-play online e cross-save con le versioni PS3 e Vita. Inoltre saranno incluse tutte le patch, le specifiche e il DLC Storyteller Voice Pack del gioco originale!

Quattro giocatori: con la divertente modalità multiplayer online couch co-op, potrai affrontare moltissime ore di missioni in compagnia fino a 4 giocatori

Dragon's Crown Pro Battle-Hardened Edition

In esclusiva solo per l’Occidente e in quantità limitata, la Battle-Hardened Edition del multiplayer action-adventure amato dai fan, Dragon's Crown Pro, porta le fantastiche avventure di Vanillaware nelle tue mani come mai prima d’ora. Il set include 7 skill card da collezione che rappresentano le 6 classi e le rispettive abilità, e una steelbook da collezione.

Dragon's Crown Pro sarà disponibile in versione fisica e digitale su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il 15 maggio. Il gioco avrà un costo di €44,99.