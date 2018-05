Dragon's Crown Pro è disponibile da oggi in Europa, pubblicato il trailer di lancio

Il capolavoro co-op di Vanillaware ritorna in un glorioso 4K e con una nuovissima colonna sonora orchestrale in Dragon’s Crown Pro, ora disponibile in Europa per PlayStation 4 e PS4 Pro.

Un ramificato sentiero appare davanti a te; sceglierai la strada che conduce al conveniente download digitale sul PlayStation Store, o quella che ti conduce alla Battle-Hardened Launch Edition, che include una steelbook e una serie di skill card? Non importa quale strada intraprenderai, con Dragon's Crown Pro ti divertirai moltissimo sconfiggendo orde di folletti e uccidendo draghi assieme ai membri del tuo party.

Oggi Atlus USA terrà uno streaming su Twitch, in programma dalle 20.00 alle 21.00 con un gameplay di Dragon's Crown Pro a quattro giocatori dove ci saranno un giveaway delle copie del gioco, risposte alle domande dei fan riguardo la localizzazione di Dragon’s Crown Pro e un video speciale creato per il lancio del titolo.