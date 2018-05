Dragon's Crown Pro giocato in diretta su Twitch e YouTube oggi pomeriggio alle 17:00

Dragon's Crown Pro arriverà su PS4 e PS4 Pro la prossima settimana (il 15 maggio) ma oggi pomeriggio a partite dalle 17:00 vi mostreremo in diretta sui nostri canali le prime due ore di gameplay della riedizione del gioco Atlus.

Uscito originariamente nel 2013 su PlayStation 3 e PS Vita, Dragon's Crown si appresta a debuttare su PlayStation 4 e PS4 Pro con una nuova edizione che include il supporto 4K su PlayStation 4 Pro, colonna sonora rimasterizzata e ri-arrangiata con orchestra dal vivo, audio in inglese e giapponese, sottotitoli in francese, tedesco italiano e spagnolo, oltre al supporto Cross-Play e Cross-Save con le versioni PS4 e Vita e l'inclusione del DLC Storyteller Voice Pack.

La diretta andrà in onda questo pomeriggio dalle 17.00 su Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, ricordiamo inoltre che l'iscrizione è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.