Dragon's Crown Pro: il Nano si mostra in azione nel nuovo trailer

hanno pubblicato il quarto trailer della serie dedicata ai personaggi giocabili di, nuova edizione del gioco in arrivo su PlayStation 4.

Dopo il Guerriero, l'Amazzone e l'Elfa, oggi facciamo la conoscenza del Nano. Si tratta di un combattente dall'enorme forza fisica in grado di imbracciare due armi contemporaneamente, che da il meglio di sé negli scontri con gli avversari più corazzati. Grazie ad alcuni attacchi in suo possesso, inoltre, può colpire più nemici allo stesso tempo. Potete guardarlo in azione nel video che trovate in apertura di notizia

Dragon's Crown Pro supporterà la risoluzione 4K, l'importazione dei salvataggi, il cross-play con le precedenti versioni uscite su PlayStation 3 e PlayStation Vita, e fornirà l'opportunità di scegliere tra il doppiaggio inglese e quello giapponese. L'uscita è prevista per l'8 febbraio 2018 in Giappone su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, e siamo ancora in attesa di un annuncio riferito al mercato occidentale.