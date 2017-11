Dragon's Crown Pro: nuovi trailer dedicati all'elfa e al Digital Gamebook

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato il secondo trailer dedicato ai personaggi di, con protagonista l'. Oggi invece facciamo la conoscenza dell'

Potete ammirarla in azione nel trailer in apertura di notizia. Si tratta di una combattente caratterizzata da una ridotta forza fisica, ma che può invece contare su un'elevata velocità e sulla possibilità di attaccare dalla distanza con le sue frecce. È anche in grado di sbarazzarsi di più nemici contemporaneamente grazie ai suoi attacchi multipli. Gli elfi sono descritti come individui dal corpo esile, che dimostrano meno anni di quelli che realmente hanno, e come maestri nell'uso dell'arco.

Per l'occasione Vanillaware ha anche pubblicato il trailer del Digital Gamebook, visibile in calce, che sarà incluso nelle prime copie che verranno messe in vendita.

Dragon's Crown Pro supporterà la risoluzione 4K, l'importazione dei salvataggi e il cross-play con le versioni per PlayStation 3 e PlayStation Vita. È atteso su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro per l'8 febbraio in Giappone. Al momento, purtroppo, non è ancora stata fornita una data d'uscita occidentale.