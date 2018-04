Dragon's Crown Pro: un nuovo filmato mostra tutti i miglioramenti resi possibili dal 4K

L’uscita di Dragon’s Crown Pro è proprio dietro l’angolo, con le sue magnifiche grafiche migliorate in 4K ed i suoi arrangiamenti orchestrali registrati per ogni traccia musicale del gioco.

Questo è il momento in cui una Strega potrebbe lanciare una maledizione, o anche due, per piegare gli altri alla sua volontà, ma preferiamo evitare per ora le arti oscure, mostrando invece un trailer di confronto tra la versione HD e quella in 4K ed alcuni campioni audio originali confrontati con quelli della versione orchestrale! Per chi preferisce l'audio originale, può selezionarlo in qualsiasi momento durante il gioco nelle opzioni audio.

Guarda la differenza tra HD e 4K e ascolta come un'orchestra completa che donano nuova vita a Dragon's Crown Pro nel video comparativo. Dragon's Crown Pro sarà disponibile in versione fisica e digitale su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il 15 maggio. Il gioco avrà un costo di €44,99.