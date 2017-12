Dragon's Crown Pro: il nuovo trailer è interamente dedicato alla Maga

Nella giornata di ierihanno pubblicato il quinto trailer della serie dedicata alle classi giocabili di, la nuova edizione del gioco in arrivo su PlayStation 4.

Nelle scorse settimane abbiamo fatto la conoscenza del Guerriero, dell'Amazzone, dell'Elfa e del Nano. Quest'oggi è il turno della Maga, descritta come un'affascinante donna esperta nell'uso della magia nera. È un personaggio dalla ridotta forza fisica, ma che grazie ai suoi poteri non va assolutamente sottovalutata in battaglia: può creare del cibo delizioso, controllare gli scheletri e trasformare i nemici in rane. È una vera tuttofare in grado di fornire supporto ai suoi compagni in modi molto differenti.

Dragon's Crown Pro girerà alla risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro, supporterà l'importazione dei salvataggi e il cross-play con le precedenti versioni uscite su PlayStation 3 e PlayStation Vita. I giocatori saranno inoltre liberi di scegliere tra il doppiaggio inglese e quello giapponese. L'uscita, prevista per l'8 febbraio 2018, è al momento confermata per il solo Giappone: siamo ancora in attesa di un eventuale annuncio riferito al mercato occidentale.