Dragon's Crown Pro: nuovo trailer per l'amazzone e sample della colonna sonora

ha pubblicato un nuovo trailer di, il primo dedicato ai personaggi e incentrato sull'amazzone, letale guerriera capace di arrecare pesanti danni con le proprie armi bianche come spade, asce e pugnali.

Dragon's Crown Pro è la versione rimasterizzata per PS4 del titolo omonimo uscito nel 2013 su PlayStation 3 e Vita, questa riedizione presenta il pieno supporto per PlayStation 4 Pro, proponendo grafica in 4K, colonna sonora rimasterizzata e Cross-Play con le altre versioni.

Per l'occasione, il publisher ha pubblicato anche un brevissimo video con un sample della colonna sonora, riarrangiata da una orchestra composta da musicisti professionisti di grande fama in Giappone. Dragon's Crown Pro uscirà in Asia il prossimo 8 febbraio, le prime copie includeranno anche un artbook digitale, al momento non ci sono conferme riguardo il posibile arrivo dl gioco in Occidente.