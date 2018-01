Dragon's Crown Pro: pubblicato un nuovo trailer dedicato alla modalità co-op

Nella giornata di oggi,hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato alla modalitò co-op di, riedizione del titolo originariamente pubblicato su PlayStation 3 e PlayStation Vita.

Dragon's Crown Pro presenta gruppi di eroi che affrontano terribili sfide nelle labirintiche segrete che circondano il regno medievale fantasy di Hydeland. Esplora in profondità i sotterranei, incontrerai personaggi non giocabili come Samuel the Adventurer's Guild leader, Lucain ed il mago che entrerà in gioco con missioni e compiti da completare. Usa sei avventurieri (Guerriero, Nano, Amazzone, Mago, Elfo e Strega) e sfrutta le loro abilità uniche per svelare la storia del tesoro definitivo, la Corona del Drago.

Dragon's Crown Pro sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dall'8 febbraio 2018 in Giappone, e durante la primavera in Europa e Nord America. Il gioco presenterà una colonna sonora riarrangiata da una vera e propria orchestra e supporterà l'importazione dei salvataggi e il cross-play con le precedenti versioni PlayStation 3 e PlayStation Vita. Seguendo questo collegamento potete dare un'occhiata ad uno spot destinato alle reti televisive giapponesi.