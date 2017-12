Dragon's Crown Pro: pubblicato il nuovo trailer dedicato al Mago

ha oggi pubblicato il sesto character trailer dedicato al suo, la riedizione in alta definizione del suo hack-and-slash action-RPG in arrivo in esclusiva su PlayStation 4.

"I maghi di sesso maschile hanno un gran numero di incantesimi dalla propria parte. Incapaci di attaccare i mostri con la forza bruta, fanno piuttosto affidamento sulle proprie magie, e rappresentano una pedina fondamentale per ogni avventura", la breve descrizione presente sul sito ufficiale del gioco. Nelle precedenti occasioni, abbiamo avuto modo di ammirare in azione la Maga, l'Elfa, ed il Nano.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in testata, vi ricordiamo che Dragon's Crown Pro arriverà in Europa su PlayStation 4 durante la primavera del 2018, come confermato da Atlus nei giorni scorsi. La remastered presenterà, oltre ai 4K su PlayStation 4 Pro, una colonna sonora completamente rivisitata, il supporto al multiplayer fino a 4 giocatori, doppiaggio in giapponese e inglese, e traduzione dei testi in italiano.