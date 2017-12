Dragon's Crown Pro: pubblicato il primo spot televisivo giapponese

Recentementeha pubblicato su Youtube il primo spot televisivo giapponese di, riedizione in alta definizione dell'apprezzato titolo a opera di Vanillaware in sviluppo per Playstation 4.

Trovate il filmato in questione in apertura di notizia. Si tratta di un trailer molto breve (solo 15 secondi) che tuttavia ci offre la possibilità di osservare qualche spezzone di gameplay. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Dragon's Crown Pro arriverà in Giappone l'8 febbraio 2018 su Playstation 4, mentre noi giocatori europei dovremo attendere fino alla primavera. Questa riedizione girerà in 4K, presenterà una colonna sonora riarrangiata da una vera e propria orchestra e supporterà l'importazione dei salvataggi e il cross-play con le precedenti versioni PlayStation 3 e PlayStation Vita.