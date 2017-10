Dragon's Crown Pro: pubblicato il secondo trailer ufficiale

hanno pubblicato il secondo trailer ufficiale di, la versione rimasterizzata diper

La prima cosa che si nota è senz'altro la bellezza degli scenari 2D e degli artwork proposti dal titolo, diretto dal presidente di Vanillaware in persona, George Kamitani. Vengono anche mostrate le funzionalità presenti, perlopiù identiche a quelle già proposte nelle versioni per PlayStation 3 e PlayStation Vita.

Dragon's Crown Pro supporterà la risoluzione 4K nativa su PlayStation 4 Pro, permetterà ai giocatori di poter scegliere tra il doppiaggio inglese e quello giapponese e offrirà persino il cross-save con le precedenti versioni del gioco. L'intera colonna sonora, inotre, è stata registrata ex novo da un'orchestra.

Dragon's Crown Pro era inizialmente previsto in Giappone per il 26 gennaio 2018, ma è poi stato rimandato all'8 febbraio. Nel momento in cui scriviamo, purtroppo, non ci sono ancora conferme riguardo l'uscita in Occidente.