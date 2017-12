Dragon's Crown Pro sarà pubblicato in Occidente nella primavera 2018

Già atteso sul mercato giapponese per il mese di febbraio 2018,sarà pubblicato in Occidente durante la primavera del prossimo anno, come confermato nelle ultime ore da. Per l'occasione, la compagnia ha inoltre pubblicato un nuovo trailer che potete visionare in cima alla notizia.

L'hack-and-slash action-RPG sarà venduto al prezzo retail di $49.99 USD, permettendo così di riscoprire un titolo già ampiamente lodato ora rivisitato in numerosi aspetti tecnici, tra cui: una rimasterizzazione grafica in alta definizione (confermato il supporto ai 4K su PS4 Pro); una nuova colonna sonora del famoso compositore Hitoshi Sakimoto, supportata da un'orchestra dal vivo; una modalità multiplayer online fino a 4 giocatori; nuove opzioni per l'audio e per i display, e supporto per il doppiaggio giapponese e inglese e traduzione dei testi in italiano, francese, spagnolo e tedesco. Presente inoltre il cross-play online e il cross-save tra le versioni PS4 e PS Vita, nel mentre ogni update e DLC precedentemente rilasciati saranno naturalmente inclusi in questa versione completa.

Dragon's Crown Pro sarà inoltre giocabile alla Playstation Experience del 2017 ad Anaheim il 9 dicembre e il 10 dicembre.

Dragon's Crown Pro uscirà su PlayStation 4 in Giappone il prossimo 8 febbraio 2018, mentre raggiungerà il suolo europeo e nord americano durante la primavera del prossimo anno. A questo indirizzo, trovate un trailer dedicato alla Maga.