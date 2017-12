Dragon's Crown Pro si mostra nel primo video gameplay in lingua inglese

Durante lahanno mostrato il primo video gameplay in lingua inglese di

Potete ammirare il filmato, lungo ben 10 minuti, in apertura di notizia. Viene mostrata una sessione multiplayer in cui è possibile vedere in azione il Guerriero, il Mago, l'Elfa e l'Amazzone. Buona visione!

Dragon's Crown Pro girerà alla risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro, supporterà l'importazione dei salvataggi e il cross-play con le precedenti versioni uscite su PlayStation 3 e PlayStation Vita. e potrà vantare una colonna sonora riarrangiata per l'occasione da un'orchestra. I giocatori saranno inoltre liberi di scegliere tra il doppiaggio inglese e quello giapponese.

Uscirà su PlayStation 4 in Giappone il prossimo 8 febbraio 2018, mentre per vederlo dalle nostre parti dovremmo attendere la primavera del prossimo anno. Per il coverage completo dalla PlayStation Experience 2017 vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata.