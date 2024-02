Dragon's Dogma 2, ma allora ci sono i 60fps? Il nuovo trailer riaccende la speranza

I rumor giunti dal Giappone nei giorni scorsi hanno fatto preoccupare i fan in merito alla resa tecnica delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Dragon's Dogma 2. Mentre Capcom continua a tacere, c'ha però pensato il trailer dello State of Play a far ri-decollare l'ottimismo.

Secondo un insider nipponico, Dragon's Dogma 2 non andrebbe oltre i 30fps su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Senza citare l'eventuale presenza di una modalità performance, il rumor ha prevedibilmente fatto preoccupare i giocatori console desiderosi di andare a caccia di draghi e bestie in compagnia delle proprie pedine con la massima fluidità possibile.

L'indiscrezione non ha ancora trovato conferma o smentita da parte di Capcom, tuttavia il trailer di Dragon's Dogma 2 proiettato allo State of Play di ieri 31 gennaio ha riacceso le speranze. Il filmato è infatti stato caricato su YouTube con un framerate di 60fps, presentando peraltro in bella vista il disclaimer "Catturato su PlayStation 5". Pare dunque che la console di casa Sony e di riflesso la concorrente di Redmond siano perfettamente in grado di far girare Dragon's Dogma 2 a 60fps, altrimenti non avrebbe avuto granché senso caricare un trailer con quel framerate.

Restiamo in attesa di una conferma definitiva da parte di Capcom, nel frattempo vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2 uscirà il 22 marzo 2024 anche su PC, dove ovviamente il framerate dipenderà dall'hardware presente sotto al cofano della macchina da gioco.