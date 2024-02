Dragon's Dogma 2: l'Arisen sulle orme di Legolas e Robin Hood nel nuovo video gameplay

Dopo aver confermato che Dragon's Dogma 2 avrà il framerate sbloccato, Capcom prosegue la serie di video diari sulle Classi interpretabili dall'Arisen con un nuovo filmato di approfondimento dedicato agli Arcieri.

Diversamente dalle classi presentateci nei giorni scorsi dal team al seguito di Hideaki Itsuno, ossia i Guerrieri e i Ladri, chi sceglierà di sposare la causa degli Arcieri dovrà specializzarsi negli attacchi a lungo raggio.

La principale 'vocazione al combattimento' degli Arcieri sarà perciò quella di sostenere la prima linea e di creare opportunità di attacco per gli alleati attraverso degli assalti da lunga distanza, da effettuare preferibilmente solo dopo aver raggiunto una posizione sopraelevata e dopo aver studiato con attenzione i punti deboli dei nemici, in modo tale da poterli prendere di mira e arrecare il maggior numero di danni con il minimo dispendio di frecce.

In rare occasioni, gli Arcieri potranno 'sporcarsi le mani' e affiancare gli altri guerrieri colpendo da corta distanza i nemici, non prima però di disorientarli con calci e mosse elusive nella speranza, così facendo, di avere il tempo per effettuare dei tiri di precisione o dei colpi caricati scoccando frecce infuocate (o con altri effetti elementali).

Vi lasciamo perciò in compagnia del nuovo trailer (potete ammirarlo aprendo il link in calce alla notizia) e cogliamo l'occasione per ricordarvi che l'ambizioso GDR open world di Capcom sarà disponibile dal 22 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se invece siete in cerca di ulteriori dettagli sulla storia, sul gameplay e sul comparto grafico della nuova avventura fantasy di Capcom, vi ricordiamo che su Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Dragon's Dogma 2 giocato in anteprima per un'ora.