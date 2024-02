Dragon's Dogma 2, aspettando la Demo: l'Arisen 'fa magie' nel nuovo video

Nella speranza che gli indizi sull'imminente arrivo della Demo di Dragon's Dogma 2 trovino al più presto conferma, Capcom ci rituffa nelle atmosfere fantasy dell'attesissimo GDR open world pubblicando un nuovo video approfondimento sulle Classi dell'Arisen interamente dedicato ai Maghi.

Una volta indossati i panni dello stregone, tutti gli appassionati della serie ruolistica di Capcom potranno scatenare la potenza elementale e arcana del proprio alter-ego lanciando un ampio ventaglio di incantesimi d'attacco, difensivi e 'rafforzativi' per i membri della propria squadra.

Come per tutte le altre tipologie di classi di Dragon's Dogma 2, ovviamente anche per i Maghi la potenza degli incantesimi e delle stregonerie sarà determinata dal livello del proprio personaggio, come pure dall'esperienza acquisita nel corso dell'avventura e dalla rarità degli equipaggiamenti ottenuti. Starà quindi ai giocatori decidere di volta in volta quali magie utilizzare in battaglia e, soprattutto, le strategie più adatte da attuare di concerto con le azioni compiute dagli altri partecipanti alle battaglie e in funzione dei nemici di turno da affrontare.

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il video gameplay di Dragon's Dogma 2 sugli Arcieri, perfetto per ingannare l'attesa in vista del lancio dell'avventura action ruolistica a mondo aperto di Capcom che, lo ricordiamo, è prevista per l'ormai non troppo lontano 22 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.