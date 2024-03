Dragon's Dogma 2 avrà DLC o espansioni? Capcom vuole il parere dei fan

Dragon's Dogma II è disponibile solo dallo scorso 22 marzo, ma Capcom sta già pensando al futuro. E non si tratta soltanto di nuove patch per Dragon's Dogma 2, ma anche di possibili DLC o espansioni che potrebbero arricchire l'apprezzato Action/RPG diretto da Hideaki Itsuno.

Attraverso un sondaggio, infatti, Capcom chiede ai suoi fan quanto sarebbero disposti a spendere per eventuali contenuti aggiuntivi per il nuovo episodio di Dragon's Dogma, con un range che varia da 10 euro fino ai 50 euro, quest'ultimo un prezzo in linea per una potenziale grossa espansione. Chi parteciperà al sondaggio, attivo fino al 21 aprile 2024, riceverà come ringraziamento un wallpaper digitale.

Chiaramente l'organizzazione del sondaggio non significa necessariamente che la compagnia nipponica abbia già programmato la distribuzione di futuri DLC, tuttavia il fatto che stia cercando il feedback dei giocatori potrebbe servire alla casa di Osaka per decidere come impostare il supporto post-lancio di Dragon's Dogma II e che tipo di contenuti scaricabili preparare nei prossimi mesi.

Nel frattempo, nonostante alcune discussioni in merito a microtransazioni e frame rate, l'ultima fatica di Capcom si sta rivelando un grande successo, con Dragon's Dogma 2 che ha largamente superato i 200mila giocatori attivi contemporaneamente su Steam segnando così il miglior lancio di sempre per un suo gioco single player.

