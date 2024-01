Dragon's Dogma 2 avrà DLSS 3 e Ray Tracing su PC: il GDR fantasy risplende nel nuovo video

Durante lo showcase di NVIDIA per il CES 2024 che ha mostrato la versione PC di Horizon Forbidden West è intervenuta (seppure indirettamente) anche Capcom: la software house giapponese ha pubblicato un nuovo video di Dragon's Dogma 2 che conferma il supporto al lancio sia per il DLSS 3 che per il Ray Tracing.

La nuova odissea ruolistica in sviluppo presso il team al seguito di Hideaki Itsuno, come preannunciato nei mesi scorsi dagli stessi vertici di Capcom con l'elenco dei Requisiti Mini e Consigliati di Dragon's Dogma 2 su PC, sfrutterà quindi la potenza computazionale e le funzionalità più evolute delle GPU NVIDIA GeForce RTX per elevare il comparto grafico del GDR a mondo aperto con l'ausilio del DLSS 3.

Grazie poi alle tecniche di illuminazione Ray Tracing più avanzate e al Frame Generation attivabile su schede video RTX Serie 40, i fortunati possessori di un PC gaming di fascia alta potranno sfruttare i tensor core della propria GPU e le funzionalità IA del DLSS 3 per moltiplicare i frame a schermo e vivere, così facendo, un'esperienza fantasy ancora più immersiva.

Se invece volete saperne di più sul gameplay e sui contenuti del kolossal GDR in arrivo il 22 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il resoconto della nostra prova di un'ora a Dragon's Dogma 2, con tutte le considerazioni e analisi di Mario Petillo sull'offerta ludica, narrativa e squisitamente grafica confezionata da Capcom per il ritorno di questa ormai storica IP.