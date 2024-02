Dragon's Dogma 2 avrà un framerate sbloccato: la conferma di Hideaki Itsuno

Stando a quanto riportato da un insider giapponese, Dragon's Dogma 2 avrebbe dovuto offrire un framerate di 30fps su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, tuttavia arriva oggi una smentita ufficiale da parte di Hideaki Itsuno, il director della serie action-RPG.

Un recente trailer di Dragon's Dogma 2 lasciava sperare nei 60fps, ma la verità è che il ruolistico open world di Capcom presenterà un framerate sbloccato, come confermato nel cinguettio di Hideaki Itsuno che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Sfortunatamente la dichiarazione dell'autore nipponico è molto stringata e non offre ulteriori dettagli in merito. Il messaggio, in ogni caso, lascia intendere che la decisione del team di sviluppo di non porre limiti al framerate riguardi in particolar modo le edizioni console di Dragon's Dogma 2. Ci si aspetterebbe un maggiore ventaglio di scelte su PC, ma al momento non è stato diffuso nulla di ufficiale in merito.

Avere un framerate sbloccato potrà sicuramente apportare dei benefici in termini di fluidità generale dell'esperienza, tuttavia la mancanza di un lock potrebbe anche comportare degli sbalzi prestazionali piuttosto bruschi, specialmente nel caso dovessero capitare durante le fasi più concitate del gameplay. Staremo a vedere, a questo punto, quali saranno i verdetti delle future analisi tecniche del gioco.

Nell'attesa del debutto in programma il 22 marzo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Dragon's Dogma 2 per ulteriori approfondimenti sull'action-RPG di Capcom.