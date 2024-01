Dragon's Dogma 2 avrà PNG con interazioni 'ridicolmente complesse': ne parla Itsuno

Dopo aver fatto da sfondo all'ultimo video di Dragon's Dogma 2 sui segreti delle Pedine, il Game Director Hideaki Itsuno ha colto l'opportunità offertagli dall'intervista a IGN.com per entrare nel merito del lavoro svolto sulle interazioni 'ridicolmente complesse' tra i personaggi secondari.

L'alto esponente del team di sviluppo interno a Capcom che sta dando forma alla prossima, attesissima avventura ruolistica dell'Arisen spiega di aver voluto stratificare ulteriormente l'esperienza di gioco introducendo un sistema particolarmente evoluto di interazioni tra PNG.

Stando a quanto riferito da Itsuno, il percorso narrativo tracciato dai giocatori andrà a intrecciarsi con quello di un numero incredibilmente elevato di personaggi secondari, ciascuno dei quali interagirà a sua volta con gli altri PNG per dare vita a un mondo fantasy estremamente dettagliato e coerente.

Ogni personaggio secondario che incontreremo nel corso dell'avventura, svela Itsuno, non avrà solamente delle affinità (caratteriali e non solo) con il protagonista, ma nutrirà sentimenti anche per gli altri PNG e si sentirà in dovere di 'competere' con essi per conquistare le attenzioni dell'Arisen.

Sempre a detta di Hideaki Itsuno, ciò significa che se nel corso della partita "colpiremo un personaggio secondario, le nostre azioni faranno infuriare anche i suoi amici PNG. Oppure, se faremo qualcosa di carino per un bambino incrociato in un villaggio, i suoi genitori potrebbero ringraziarci e instaurare un'amicizia. È questo che intendo per 'relazioni' tra PNG. Potreste persino far scoppiare una rissa tra due personaggi secondari per pura gelosia, dopo che li avrete invitati entrambi a casa vostra".

Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il nuovo action GDR di Capcom sarà disponibile dal 22 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma se siete in vena di ulteriori approfondimenti vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il resoconto della nostra prova di Dragon's Dogma 2 giocato in anteprima per un'ora.