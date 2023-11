Dragon's Dogma 2 avrà Ray Tracing e Denuvo su PC: svelati i Requisiti Minimi e Consigliati

Il pasticcio della data di Dragon's Dogma 2 trapelata su Steam prosegue con un'altra, importante anticipazione dello Showcase pianificato da Capcom, ovvero con l'elenco completo dei Requisiti Minimi e Raccomandati della versione PC dell'atteso GDR di Capcom.

La prossima esperienza action ruolistica plasmata dagli sviluppatori al seguito del Game Director Hideaki Itsuno promette di fare la felicità di tutti gli appassionati del genere e, ovviamente, dei fan della serie.

Alle promesse di un sistema di combattimento più fluido, di una progressione delle attività maggiormente strutturata e di un open world più vasto fanno però da contraltare delle richieste hardware ben diverse da quelle del capitolo originario (come è giusto che sia, considerando i dieci anni trascorsi dalla sua commercializzazione).

La scheda emersa su Steam conferma quindi la necessità di equipaggiarsi con un PC gaming spinto dalla potenza di elaborazione analoga a quella di una CPU Intel Core i5 10600 e di una scheda video da almeno 8 GB di VRAM come la GeForce GTX 1070 per poter giocare in 1080p a 30fps.

Requisiti Minimi (1080p a 30fps)

Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)

CPU: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT (almeno 8GB di VRAM)

Memoria RAM: 16 GB

Requisiti Consigliati (2160i a 30fps)

Sistema Operativo: Windows 10/11 (64 bit)

CPU: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700

Memoria RAM: 16 GB

La pagina Steam di Dragon's Dogma 2 sottolinea inoltre la compatibilità del titolo al Ray Tracing (supportato solo da GPU NVIDIA RTX 2080 Ti o AMD Radeon RX 6800 e superiori), come pure l'adozione del sistema anti-tamper di Denuvo per consentire a Capcom di proteggersi dalla piaga della pirateria nella fase di lancio che, stando a quanto specificato dal negozio di Valve, partirà il 22 marzo 2024, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.