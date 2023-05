Dragon's Dogma 2 finalmente in azione: fantasy ed epicità nel nuovo kolossal Capcom

Era il giugno del 2022 quando Capcom annunciava ufficialmente Dragon's Dogma 2 in occasione del decimo anniversario della serie. Da allora il seguito dell'apprezzato Dragon's Dogma ha fatto perdere le sue tracce, fino ad oggi al PlayStation Showcase.

Nel corso dell'evento Sony c'è stato infatti spazio per il vero e proprio reveal di Dragon's Dogma II, che si è mostrato non solo attraverso sequenze narrative, ma anche tramite gameplay vero e proprio che sembra già dimostrarci come il nuovo capitolo della serie voglia evolvere quanto mostrato oltre 10 anni fa dal capostipite, imponendosi dunque come uno degli Action/RPG più intriganti in arrivo nel prossimo futuro. Quando, tuttavia, non è ancora chiaro, dato che il filmato non fa alcun accenno ad una possibile data d'uscita o anche solo ad una generica finestra di lancio.

In ogni caso per i fan è già molto soddisfacente aver potuto vedere in azione il nuovo Dragon's Dogma, dopo aver atteso novità concrete per quasi un anno dopo l'annuncio ufficiale. Un minuto e mezzo molto ricco ed intenso, tra azione ed una realizzazione visiva che già adesso appare davvero promettente. Lo scorso gennaio il director Hideaki Itsuno aveva dichiarato che Dragon's Dogma 2 stava diventando un gioco sempre più interessante nel frattempo che prendeva forma. Il primo gameplay trailer sembra effettivamente averne dato prova.