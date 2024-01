Dragon's Dogma 2 dice no a bacheche missioni e troppi indicatori: le ultime da IGN USA

Un poco alla volta si avvicina l'uscita di Dragon's Dogma II su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, attesa per il 22 marzo 2024. L'Action/RPG di Capcom promette di lasciare il segno nel suo genere di appartenenza, e nel frattempo emergono sempre più dettagli sui contenuti dell'opera.

Nella sua nuova anteprima, la redazione di IGN.com ci rivela altri aspetti del nuovo Dragon's Dogma, confermando ad esempio che nel mondo di gioco non sono presenti bacheche attraverso le quali accedere agli incarichi secondari dell'avventura. Le missioni collaterali saranno in ogni caso parte concreta dell'esperienza e ci verranno assegnate dagli NPC che incontreremo lungo il cammino, che ci verranno incontro nel momento in cui hanno un incarico da offrirci.

Anche gli indicatori sulla mappa saranno molto limitati in modo così da non inondarle di segnalini superflui e lasciando spazio solo a quelli principali e più importanti. Questi aspetti permettono dunque a Dragon's Dogma II di offrire un'esperienza ludica più organica, volta a stimolare l'esplorazione così da scoprire un poco alla volta tutte le sorprese messe a punto da Capcom per il nuovo episodio della serie. Anche per questo motivo Dragon's Dogma 2 è studiato per non fare troppo affidamento sul Viaggio Rapido, spingendo invece i fan a vivere appieno il mondo di gioco e tutte le sue sfide.

Tra gli altri dettagli noti, Dragon's Dogma 2 avrà un solo slot per i salvataggi manuali ed automatici, mossa che inevitabilmente dividerà in due la community considerati i rischi che può comportare.