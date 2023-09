Dragon's Dogma 2 è sempre più bello: tante novità di gameplay dal TGS 2023

Capcom lo aveva già confermato: Dragon's Dogma 2 sarebbe stato al TGS 2023 e così effettivamente è stato. L'atteso Action/RPG diretto da Hideaki Itsuno si è mostrato attraverso un nuovo corposo trailer che ha rivelato anche diverse novità e dettagli aggiuntivi in termini di gameplay.

Attraverso un filmato con numerose sequenze di gioco, che ci offrono anche uno sguardo ad alcune delle ambientazioni che è possibile esplorare nel nuovo Dragon's Dogma, scopriamo che a inizio partita sarà possibile scegliere tra quattro Classi differenti per il nostro personaggio tra Guerriero, Arciere, Mago e Ladro, sebbene nel corso dell'avventura ci sarà modo di cambiare la nostra selezione di partenza in determinati punti specifici della mappa. Ciascuna Classe ha ovviamente le proprie caratteristiche peculiari, come il Guerriero maggiormente orientato al combattimento diretto e chi invece come il Mago più efficace dalle lunghe distanze grazie agli incantesimi che può lanciare. Il Ladro si distingue per attacchi e movimenti estremamente rapidi, mentre l'Arciere può fare affidamento su diverse tipologie di frecce con le quali arrecare danni ai nemici.

Non mancano inoltre delle Classi Avanzate che mescoleranno tra loro le caratteristiche delle Classi base di partenza. Le Pedine ci daranno costantemente man forte durante i combattimenti, ma nel corso della storia potremo essere affiancati anche da ulteriori NPC pronti a darci il loro sostegno in battaglia. Sempre a proprio degli NPC, alcuni di loro ci assegneranno anche delle missioni secondarie e potrebbero così accompagnarci per tutta la durata dell'incarico.

Tra le altre meccaniche, confermata la presenza del ciclo giorno-notte che va ad influire direttamente sui mostri che potremo incontrare durante il nostro cammino. Anche l'interazione ambientale ha un ruolo chiave nel gameplay, spingendo il giocatore a sfruttare spesso lo scenario circostante per ottenere vantaggi ed arrecare danni maggiori ai nemici che lo ostacolano. Per quanto riguarda infine le ambientazioni, Vermund rappresenta il regno umano ed è composto prevalentemente da praterie e paludi. Battahl è invece l'opposto, rivelandosi molto più arido e popolato da creature umanoidi.

Dragon's Dogma 2 promette di essere un gioco enorme e pronto a sfruttare al meglio le capacità del RE Engine. Continua per ora a mancare una data d'uscita più chiara per l'arrivo del promettente Action/RPG su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.