Dragon's Dogma 2: le classi del GDR fantasy in azione in 18 minuti di gameplay

Dopo aver persino ricevuto le scuse di Itsuno per averci fatto attendere tanto l'annuncio di Dragon's Dogma 2, Capcom torna a mostrarci in azione il suo promettente action-GDR fantasy con 18 minuti di gameplay pubblicati da IGN.com.

In questa occasione abbiamo la possibilità di dare uno sguardo più ravvicinato ad alcune delle classi tra quelle che potremo selezionare in Dragon's Dogma 2. Per la precisione, vengono qui mostrati il Combattente, il Ladro, lo Stregone e il Guerriero.

La classe Combattente eccelle nel corpo a corpo e brandisce abilmente una spada e uno scudo. I Combattenti possono aprire squarci tra le file nemiche e sferzare potenti colpi, al contempo barricando se stessi e i loro alleati dietro i loro scudi. Il Ladro attacca con velocità letale, sferrando attacchi rapidi e consecutivi con coltelli in entrambe le mani e mostrando una mobilità senza pari. Dopo aver attaccato indietreggia rapidamente, sfrutta le aperture per assaltare i nemici e infligge grossi danni. Inoltre, può rubare oggetti da PNG e nemici.

Armato del suo bastone, il Mago offre supporto alla squadra in vari modi: scaglia attacchi magici, recita incantesimi che potenziano le armi dei suoi compagni e lancia formule curative. Le magie più potenti e avanzate richiederanno più tempo nella loro formulazione. Il Guerriero vanta una robusta corporatura specializzata nello scontro diretto e dotata di forza sufficiente per opporsi ai contrattacchi nemici. I Guerrieri sono maestri delle armi a due mani come spadoni e martelli, con cui possono sferrare uno tra gli attacchi più potenti disponibili tra tutte le classi.



Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2 sarà disponibile a partire dal 22 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per saperne di più sul nuovo action-GDR di Capcom, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Dragon's Dogma 2.