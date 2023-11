Dragon's Dogma 2: una clip conferma il ritorno di Telecristalli e Pietre del Teletrasporto

Alla messa in onda dello Showcase di Dragon's Dogma 2 manca ancora qualche giorno ma, piuttosto che lasciarci completamente a bocca asciutta durante l'attesa, una benevola Capcom ha già cominciato a offrirci qualche dettaglio sull'atteso GDR. Tramite una brevissima clip promozionale, ad esempio, ha confermato il ritorno di una vecchia meccanica.

La brevissima clip che potete vedere in calce a questa notizia conferma il ritorno dei Telecristalli (Portcystal, in lingua originale) e delle Pietre del Teletrasporto (Ferrystone) in Dragon's Dogma 2. Se siete dei veterani della saga allora sapete benissimo di cosa stiamo parlando, se invece vi state dirigendo dalle parti di Gransys per la prima volta nella vostra carriera di videogiocatori allora ci pensiamo noi a ragguagliarvi in merito.

I Telecristalli sono degli oggetti tramite i quali è possibile effettuare il viaggio rapido. Oltre ai Telecristalli permanenti presenti nel mondo di gioco, il giocatore può anche piazzare, dove ritiene più opportuno, delle versioni portatili dell'oggetto. Esistono chiaramente delle limitazioni: in Dragon's Dogma non è possibile piazzare più di 10 Telecristalli contemporaneamente in giro per la mappa, inoltre in alcuni luoghi come i sotterranei, l'Isola di Bitterblack, Witchwood e aree abitate come Cassardis non è consentito il loro utilizzo. Sono anche piuttosto costosi, essendo in vendita a ben 200.000 pezzi d'oro. Le Pietra del Teletrasporto, invece, è un oggetto consumabile che consente all'Arisen e alla sua squadra di teletrasportarssi presso uno qualsiasi dei Telecristalli permanenti o portatili.

Tutto chiaro? Resta da vedere se il sistema verrà implementato in Dragon's Dogma 2 nella medesima forma oppure andrà incontro a qualche modifica. Vista l'anticipazione di Capcom, è possibile che ne sapremo di più già durante il Dragon's Dogma 2 Showcase, la cui messa in onda è prevista per le ore 22:00 di martedì 28 novembre.