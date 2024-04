Dragon's Dogma 2: come bloccare il framerate e disattivare Ray Tracing e Motion Blur

Capcom ha ascoltato i feedback dell'utenza e ha pubblicato un corposo aggiornamento di Dragon's Dogma 2 che introduce tante nuove feature. Scopriamo come funzionano tutte le novità della patch, che aggiunte opzioni grafiche extra e la possibilità di iniziare una nuova avventura da zero.

Come iniziare una nuova partita

Uno dei problemi che hanno scatenato più polemiche al lancio di Dragon's Dogma 2 (ad eccezione delle microtransazioni, che continuano ad essere al primo posto) troviamo l'assenza di un sistema per ricominciare il gioco da zero. Il gioco non permetteva infatti di eliminare il personaggio in uso e avviare una nuova partita, costringendo il giocatore a ricorrere a sistemi alternativi per ripartire dall'inizio. Finalmente, grazie all'ultima patch non bisognerà più eliminare manualmente il salvataggio e tutto è molto più semplice: se già avete una partita in corso, vi basterà iniziare una nuova avventura dal menu principale affinché il vecchio slot venga sovrascritto e possiate ripartire da zero.

Guida alle nuove opzioni grafiche

Oltre ad aver risolto il problema dei salvataggi, gli sviluppatori di Dragon's Dogma 2 hanno anche introdotto nuove opzioni per gli utenti in possesso del gioco nelle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Una volta raggiunto il menu delle impostazioni, è possibile trovare una nuova voce chiamata Grafica, all'interno della quale si celano tre nuove opzioni. La prima è Framerate, che può essere impostata su Variabile o Massimo 30 FPS: il nostro consiglio è quello di utilizzare la seconda opzione, poiché in questo modo l'esperienza di gioco avrà meno oscillazioni del framerate e sarà quindi più godibile. Le altre due voci sono invece Ray Tracing e Motion Blur: si tratta di effetti che di default sono attivi, ma ora possono essere disattivati per avere un lieve miglioramento delle prestazioni (soprattutto nel caso del Ray Tracing) a discapito della qualità visiva.

