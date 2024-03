Dragon's Dogma 2: come funziona il viaggio rapido?

Per una precisa scelta di design degli sviluppatori, Dragon's Dogma 2 non implementa il classico sistema di viaggio rapido che caratterizza la maggior parte degli open world moderni. Tuttavia, esistono alcuni metodi per spostarsi più velocemente tra un punto e l'altro della mappa, scopriamo quali sono.

Il primo di questi sistemi non è il viaggio rapido che siete abituati ad utilizzare, poiché non prevede lo spostamento automatico da un checkpoint all'altro. Si tratta piuttosto di una meccanica di gioco che rende più rapido il raggiungimento dei centri abitati: come avrete già intuito, stiamo parlando del carro. Trainato da uno o più animali, questo veicolo è il vostro più fido alleato quando si tratta di spostarsi in Dragon's Dogma 2. Nei centri abitati, è possibile imbattersi in campanelle con cui interagire per richiamare un carro e partire alla volta di uno dei vari punti d'interesse nei paraggi, ovviamente dopo aver pagato qualche pezzo d'oro al conducente. In alternativa, potete saltare sui carri incontrati lungo la strada, così da raggiungere velocemente il centro più vicino.

Bisogna però tener conto di alcuni inconvenienti: i carri non si muovono nel corso della notte e sono soggetti agli attacchi dei nemici, che potrebbero distruggere il mezzo se non eliminati prima che sia troppo tardi. Sebbene sia possibile fare un pisolino per far scorrere più velocemente il tempo, questo sistema è sconsigliabile poiché potrebbe far fallire tutte le quest a tempo limitato che avete attive.

Proprio come il suo predecessore, Dragon's Dogma 2 include anche il supporto ai Telecristalli, oggetti molto rari e preziosi che permettono invece di utilizzare il vero e proprio viaggio rapido. Una volta ottenuto il cristallo (disponibile anche tramite microtransazioni), i giocatori possono posizionarlo in un qualsiasi punto della mappa per generare una destinazione. Sappiate però che non potrete raggiungere questo posto sempre e comunque, poiché avrete bisogno di uno speciale consumabile chiamato Pietra del Viaggiatore: vi costerà un po' (parliamo di 10.000g), ma potrete comprarne una presso Philbert a Vernworth, il cui inventario si rigenererà ogni tre giorni trascorsi in game.

