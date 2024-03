Dragon's Dogma 2: come gira su PS5? L'analisi tecnica tra risoluzione, framerate e VRR

Dragon’s Dogma 2, la nuova avventura fantasy diretta da Hideaki Itsuno, ha registrato un ottimo esordio sul mercato, coerente con i lineamenti di un’epopea coinvolgente e unica nel suo genere (avete già letto la nostra recensione di Dragon’s Dogma 2?), che eredita molti dei tratti salienti del suo predecessore.

Malgrado le qualità della proposta di Capcom, tanto su PC quanto su console il titolo mostra il fianco con alcuni problemi di ottimizzazione, nel quadro di una produzione ambiziosa ma sicuramente perfettibile. Su queste note, arriviamo dunque alla domanda al centro di questo breve approfondimento: come gira Dragon’s Dogma 2 su PlayStation 5?

PS5: come gira Dragon's Dogma 2

Partiamo dalle basi: su PS5 Dragon’s Dogma 2 offre un singolo preset grafico, con "4K dinamici" che nella gran parte dei contesti di gioco vengono ottenuti utilizzando la tecnica del checkerboard rendering a partire da un valore inferiore, presumibilmente fissato a 1920x2160. Il frame rate è sbloccato, e questo si traduce in variazioni più o meno consistenti nel conteggio dei fotogrammi al secondo, che in media si muove tra i 35 e i 45 fps.

Un intervallo ovviamente soggetto ad ulteriori fluttuazioni contestuali, ad esempio nel caso di contese particolarmente affollate o durante le visite alle principali città del gioco. Una volta oltrepassate le mura di Vermund, ad esempio, noterete una vistosa flessione nella fluidità generale del gameplay, con frame rate anche al di sotto della soglia dei 30 fps.

Per quanto questi cali abbiano un impatto relativo sull’effettiva godibilità dell’esperienza, è chiaro come Capcom non sia riuscita a gestire al meglio i limiti hardware di PS5, soprattutto per quel che riguarda la CPU, come dimostra il "pop-up" di personaggi negli scenari cittadini, dove è facile assistere all’improvvisa apparizione di NPC nelle immediate vicinanze del protagonista. Più in generale, Dragon’s Dogma 2 mostra come il RE Engine non sia ancora pronto per sostenere agilmente una struttura open world come quella del titolo di Hideaki Itsuno, specialmente quando a rendere il tutto più oneroso ci sono tecniche come il Ray-Tracing.

Per quanto l’illuminazione globale contribuisca notevolmente alla pregevolezza del mondo di gioco, in accordo con i caratteri di un ciclo giorno-notte in quattro fasi, i sacrifici sul versante prestazionale risultano piuttosto significativi. In buona sostanza, insomma, si nota una certa dissonanza tra l’effettiva resa visiva del titolo e la solidità di una proposta con buoni margini di miglioramento.

Urge specificare che su PlayStation 5 il VRR non contribuisce a migliorare le cose, visto che la versione in questione non supporta l’LFC (Low Frame rate Compensation) chiudendo di fatto le porte ai vantaggi derivanti dal tasso di aggiornamento dinamico. Va da sé che le cose potrebbero cambiare in un futuro più o meno prossimo, visto che Capcom ha già annunciato di essere al lavoro su una gamma di migliorie al comparto tecnico. Dapprima arriverà la possibilità di scegliere tra frame rate variabile e bloccato a 30 fps, con inoltre un’opzione per disattivare del tutto il ray tracing, e magari sfruttare il VRR per ottenere una fluidità più consistente.

È chiaro che al momento è difficile valutare i sacrifici richiesti da tale rinuncia in termini di qualità visiva, nella cornice di un’offerta che, al netto delle sue asperità, delizia comunque i sensi con un caleidoscopio di scorci altamente suggestivi, complice una gestione alquanto generosa di LOD (livello di dettaglio) e distanza di visualizzazione. In soldoni, dunque, Dragon’s Dogma 2 è un titolo graficamente pregevole, approdato però sul mercato con qualche magagna in termini di ottimizzazione, che pur non inficiando drammaticamente la qualità dell’esperienza, chiede a gran voce la messa in atto di interventi mirati a rendere più solida e godibile la nuova avventura dell’Arisen.

