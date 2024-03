Dragon's Dogma 2, come gira su PS5 e PC dopo l'ultima patch? Ecco il video confronto

Oltre ad aver proposto un video confronto tra le versioni PC e PlayStation 5 di Horizon Forbidden West, il canale ElAnalistaDeBits è tornato a prendere in esame il recente action-RPG di Capcom, Dragon's Dogma 2, che negli ultimi giorni ha ricevuto un'importante patch.

L'aggiornamento in questione è andato ad impattare sulle prestazioni, un po' troppo traballanti, di Dragon's Dogma 2, sia su console PlayStation 5 che su PC (l'update è in dirittura d'arrivo anche su Xbox Series X|S).

Come ci viene riferito tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, la patch 3.29.2024 di Dragon's Dogma 2 su PS5 aggiunge due nuove opzioni che influiscono in maniera tangibile sulle performance. Innanzitutto è stata introdotta l'opzione per bloccare il framerate a 30 fps (precedentemente il framerate era sbloccato). L'aggiornamento consente da adesso anche di disabilitare il Ray-Tracing per l'illuminazione globale, che sin dal day one era abilitato come impostazione grafica predefinita. Sono poi state inoltre aggiunte correzioni al DLSS per la versione PC e altre modifiche al gameplay per entrambe le piattaforme. Un'ulteriore notizia positiva è che Capcom si è detta già al lavoro su un'altra patch che migliorerà ulteriormente la situazione tecnica del gioco.

Dragon's Dogma 2 è protagonista del miglior lancio del 2024 in UK, dove ha superato anche i numeri di Final Fantasy 7 Rebirth.

