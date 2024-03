Dragon's Dogma 2: come migliorare il framerate su PC? I giocatori inventano un trucco

Sappiamo che Dragon's Dogma 2 ha problemi di performance su PC e questo sta generando numerose recensioni negative su Steam. Tuttavia i giocatori hanno inventato un piccolo escamotage per migliorare le performance del gioco.

Il gioco ha oltre 1.000 NPC diversi e molti di loro compaiono sulla mappa nello stesso momento, causando un sovraccarico di lavoro per la CPU con conseguente calo di framerate. Il trucco per migliorare la situazione? Eliminare gli NPC inutili e tutte le guardie. In questo modo si guadagnano circa 15fps secondo alcune testimonianze emerse in queste ore su Reddit e altri canali social.

Nemmeno a dirlo, la voce si è sparsa rapidamente e molti giocatori stanno spendendo ore ad eliminare i personaggi non giocanti superflui per migliorare il framerate. Ma funziona davvero? Noi non abbiamo avuto modo di provare ma effettivamente questo trucchetto sembra dare i suoi frutti.. ma vale davvero la pena spendere così tanto tempo per eliminare gli NPC superflui o meglio aspettare una patch ufficiale che risolva la situazione?

Al momento le recensioni di Dragon's Dogma 2 su Steam sono in larga parte negative e molte citano evidenti problemi di performance anche su configurazioni che superano di gran lunga i requisiti minimi e consigliati dal publisher.

