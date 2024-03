Dragon's Dogma 2: come sbloccare gratis tutti gli oggetti in vendita come DLC

Mentre continua la polemica sulle microtransazioni di Dragon's Dogma 2, che permette ai giocatori di acquistare numerosi contenuti, abbiamo deciso di spiegarvi come fare per poter mettere le mani su ogni singolo oggetto in vendita come DLC in maniera del tutto gratuita.

Set da campeggio per esploratori

Il Set da campeggio per esploratori differisce da quelli che si possono trovare nel gioco solo per l'estetica. Nel corso dell'avventura potrete raccogliere numerosi Set da campeggio, uno dei quali si può raccogliere a Vernworth: riposate presso la locanda e, al risveglio, potrete raccogliere uno di questi set.

Chiave provvisoria di prigione

Oltre a poter essere acquistata, la Chiave provvisoria di prigione (che aiuta ad evadere) può essere trovata nel corso di una quest. Seguendo la missione di Brant, vi ritroverete a visitare la prigione di Vernworth alla ricerca di un maestro: una volta sul posto, potrete trovare una di queste chiavi nel deposito sullo stesso piano delle celle. In alternativa, è possibile acquistarne una per 3.000 pezzi d'oro presso Dudley, il mercante con il grosso zaino che si trova al bordo del villaggio in rovina. Una volta messe le mani sulla chiave, potrete utilizzare la forgia per creare infiniti duplicati senza doverla mai acquistare come DLC.

Arte della metamorfosi/Incenso dell'ambivalenza

In Dragon's Dogma 2 esistono speciali consumabili che permettono al giocatore di modificare l'aspetto del personaggio (Arte della metamorfosi) o la personalità delle Pedine (Incenso dell'ambivalenza). In entrambi i casi, i giocatori possono evitare di ricorrere alle microtransazioni per acquistare questi consumabili con i Cristalli della Faglia accumulati giocando. A tal proposito, al centro di Vernworth c'è un mercante che vende tutti e due gli oggetti.

Telecristallo

Proprio come nel primo capitolo della serie Capcom, anche in Dragon's Dogma 2 si possono utilizzare i Telecristalli, preziosissimi oggetti il cui uso permette di generare una destinazione per il viaggio rapido. Sebbene l'acquisto di numerosi oggetti di questo tipo semplifichi in maniera sensibile il gioco, è comunque possibile ottenerne diversi giocando. Alcune quest garantiscono un Telecristallo come ricompensa e i giocatori più attenti possono conservarlo per sfruttarlo al meglio: eviteremo di fare spoiler, ma esiste una speciale meccanica per duplicare gli oggetti e potreste approfittarne per moltiplicare i vostri Telecristalli.

Segnale di fumo attira-arpie

Disporre di un Segnale di fumo attira-arpie è sempre utile, poiché permette di attirare un'arpia che non attacca i membri del party, ma consente loro di aggrapparsi alle sue zampe e di percorrere un tratto in volo: si tratta quindi di un grande aiuto quando bisogna oltrepassare un fiume o aggirare qualche altro ostacolo. Proprio come altri consumabili, chi non vuole acquistarne uno può semplicemente trovarne in giro, poiché è un consumabile piuttosto comune che si trova anche nelle casse. Ci sono persino mercanti che permettono di acquistarne qualcuno.

Cuore di Drago

Un giocatore attento di Dragon's Dogma 2 salva sempre i progressi, così che possa ricaricare nel caso in cui uno dei personaggi dovesse perdere la vita. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si può ricorrere all'uso dei preziosi Cuori di Drago, consumabili che possono essere acquistati oppure reperiti in giro nel mondo di gioco. Più nello specifico, i giocatori possono trovare i frammenti di Cuore di Drago e, una volta raccolti tre, verranno uniti per formare uno di questi consumabili. Queste risorse si possono trovare nei forzieri, completando alcune missioni o eliminando nemici (sotto forma di drop casuale).

Cristalli della Faglia

La valuta premium di Dragon's Dogma 2, ossia i Cristalli della Faglia, possono essere accumulati anche giocando. Il metodo principale per ottenerli è quello di attendere che altri giocatori utilizzino le vostre Pedine: più sarà il tempo trascorso dagli altri utenti con il vostro avatar, maggiore sarà la quantità di Cristalli della Faglia che vi verranno inviati come ricompensa. Sappiate inoltre che questa valuta si può ottenere attivando i Portali, aprendo alcuni forzieri e, con un pizzico di fortuna, eliminando i nemici.

Come avrete notato, nell'elenco non c'è il Pendente dell'affetto, un oggetto che il protagonista di Dragon's Dogma 2 può donare ad un altro personaggio per rafforzare il suo legame con lui. Il fatto che questo elemento non si possa ottenere se non pagando non è un grosso problema, poiché si tratta solo di un sistema per ignorare una particolare meccanica che consiste nel migliorare i rapporti con gli NPC progressivamente e quindi non ne avrete alcun bisogno.

Avete già letto la nostra guida sulla migliore classe iniziale di Dragon's Dogma 2?

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.