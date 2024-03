Dragon's Dogma 2: day one rotto? Spuntano online dei video, attenzione agli spoiler!

A una settimana esatta dal lancio di Dragon's Dogma 2 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, in rete si moltiplicano i video di chi, evidentemente, è riuscito a ottenere con largo anticipo una copia dell'attesissimo action GDR di Capcom.

Tra coloro che affermano di aver potuto mettere le mani sulla nuova odissea ruolistica di Hideaki Itsuno con diversi giorni di anticipo rispetto al day one concordato da Capcom con le catene commerciali internazionali, c'è anche chi starebbe provando persino a organizzare delle 'prove in anteprima' sfruttando a proprio vantaggio la grancassa mediatica offertagli da Twitch e dalle altre piattaforme di streaming in questi giorni che precedono l'arrivo sul mercato del GDR Capcom.

Nel momento in cui scriviamo, le copie trapelate di Dragon's Dogma 2 sembrerebbero essere quelle retail per PlayStation 5 e Xbox Series X, da qui l'ipotesi sempre più concreta della possibile rottura del day one da parte di negozi e catene commerciali.

Le attività degli streamer e creatori di contenuti che stanno facendo rimbalzare online questi video gameplay, naturalmente, non fanno che moltiplicare il rischio di incappare in fastidiosi spoiler sulla trama (e non solo) prima del lancio ufficiale di Dragon's Dogma 2, che ricordiamo essere fissato per il 22 marzo. Di conseguenza, da qui ai prossimi giorni vi invitiamo a prestare particolare attenzione agli streaming su Twitch, ai post social con hashtag che rimandano al GDR open world di Capcom, ai topic 'sospetti' su ResetEra e Reddit e, ovviamente, ai video gameplay che stanno comparendo su piattaforme come YouTube.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che

