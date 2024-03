Dragon's Dogma 2: demo in arrivo questa questa settimana? C'è chi pensa sia possibile

A sorpresa Capcom ha annunciato due eventi della serie Capcom Highlights, showcase digitali in programma rispettivamente il 7 marzo e l'11 marzo. La prima puntata in onda questa settimana avrà tra i protagonisti anche Dragon's Dogma 2 e questo ha fatto accendere una lampadina ad alcuni giocatori.

C'è infatti chi pensa che Capcom possa annunciare e rendere disponibile la demo di Dragon's Dogma 2 proprio dopo il primo Capcom Highlights in programma a mezzanotte nella notte tra il 7 e l'8 marzo (ora italiana). Questo vuol dire che nella giornata di venerdì saremo in grado di provare Dragon's Dogma 2? E' presto per dirlo e al momento non ci sono certezze, ma chissà che la casa di Osaka non sia pronta a stupire i giocatori con una demo del suo attesissimo (e ambiziosissimo) action RPG fantasy.

La demo di Dragon's Dogma 2 è emersa da Steam nelle scorse settimane ma al momento Capcom non ha ancora annunciato nulla in merito. Da segnalare anche Xbox Partner Showcase del 6 marzo dove Capcom sarà presente ufficialmente con il solo Kunitsu-Gami Path of the Goddess ma nulla vieta ovviamente possibili sorprese anticipate legate a Dragon's Dogma 2, in uscita il prossimo 22 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.