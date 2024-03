Dragon's Dogma 2: tutti i dettagli su speso e data di preload su PS5

Con il preload di Dragon's Dogma 2 già disponibile su Xbox Series X|S, anche le domande poste dalla community PlayStation in merito alla data di partenza della fase di pre-scaricamento e al peso del nuovo GDR open world di Capcom trovano finalmente conferma grazie ai dataminer di PS Store.

La nuova, importante infornata di anticipazioni su preload e dimensioni del download di Dragon's Dogma 2 su PlayStation 5 ci viene offerta da PlayStationGameSize: il team social specializzatosi in questo genere di anticipazioni si riaffaccia sulle pagine di Twitter/X per fornire tutte le indicazioni a chi attende con impazienza di intraprendere il cammino dell'Arisen su PS5.

Sulla scorta delle informazioni estrapolate su PS Store dai dataminer del negozio digitale di Sony, la Standard Edition per PlayStation 5 di Dragon's Dogma 2 richiederà l'installazione di poco più di 64GB di dati (61,391 GB, per la precisione) per poter essere avviata nella versione 1.002.000. Per quanto concerne il preload, sempre dal datamining del PS Store apprendiamo che la fase di pre-installazione di Dragon's Dogma 2 su PlayStation 5 dovrebbe partire alla mezzanotte di mercoledì 20 marzo.

Il lancio della nuova odissea action ruolistica di Capcom, invece, era e continua ad essere previsto per il 22 marzo. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro approfondimento su Dragon's Dogma 2 e il potenziale enorme del suo mondo che sembra incredibile.

