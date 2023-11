Dragon's Dogma 2: i dettagli su Standard, Deluxe Edition e bonus pre-order

Anche se molti dettagli erano già trapelati sulle pagine di Steam, il nuovo showcase di Capcom è servito per immergerci nuovamente nel mondo fantasy di Dragon's Dogma 2, che ha finalmente ricevuto una data di lancio ufficiale.

Oltre ad aver annunciato la data ed aver mostrato un corposo video gameplay, Capcom ha diffuso in via ufficiale tutti i dettagli riguardanti le edizioni di Dragon's Dogma 2. Con i pre-order aperti sia su PC che su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, l'action-GDR arriverà in due versioni distinte, la Standard e la Deluxe Edition.

Oltre ad includere una copia del gioco, la Standard Edition (64,99 euro su Steam) fornirà come extra un Set di quattro armi scelte, nel caso decidiate di preordinare il titolo. Nel caso della Deluxe Edition (74,99 euro su Steam), invece, potrete accedere al Set di quattro armi scelte e all'Anello della serenità in caso di pre-order, ed in aggiunta otterrete accesso al Pacchetto per nuovi avventurieri - Parti con il piede giusto:

Set da campeggio per esploratori

Accampati all'aperto

Musiche e suoni di Dragon's Dogma

Suoni personalizzati

Segnale di fumo attira-arpie

Attira i mostri alati

Pendente dell'affetto

Un regalo speciale

Incenso dell'ambivalenza

Cambia personalità a una pedina

Chiave provvisoria di prigione

Evadi di galera

Arte della metamorfosi

Modifica un personaggio

Cuore di Drago

Riporta in vita i caduti (A)

1500 Cristalli della Faglia

Punti da usare oltre la faglia

Se l'approfondimento fornito questa sera da Capcom non vi fosse bastato, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Dragon's Dogma 2 per prepararvi al meglio prima del ritorno dell'action-GDR fantasy in arrivo il 22 marzo 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.