Dragon's Dogma 2: draghi, mostri e magie da immortalare con la Photo Mode

Dopo aver mandato in visibilio gli appassionati di action ruolistici con lo splendido trailer di Dragon's Dogma 2 dallo State of Play, Capcom conferma la presenza della Photo Mode con un'immagine che ci permette di scoprire alcune delle sue funzionalità.

Gli Arisen con il pallino per la fotografia avranno quindi modo di immortalare le proprie gesta servendosi di uno strumento pieno di parametri da impostare liberamente per customizzare ogni scatto. Lo screenshot condiviso dal team social del publisher e sviluppatore nipponico, d'altronde, suggerisce la presenza di numerose impostazioni veloci per la fotocamera, come pure di filtri appositi e di parametri per gestire, ad esempio, le animazioni e le pose di personaggi e nemici, tarare l'illuminazione, regolare la distanza focale e agire sull'inquadratura.

In attesa di ricevere nuove informazioni sulle funzionalità accessibili dalla modalità fotografica di Dragon's Dogma 2, vi ricordiamo che il nuovo GDR open world di Hideaki Itsuno e compagni sarà disponibile dal 22 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più sulla trama e sull'esperienza di gioco promessa dagli autori giapponesi, vi invitiamo a restare su questi lidi per leggere il nostro approfondimento su Dragon's Dogma 2 giocato in anteprima per un'ora.