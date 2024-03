Dragon's Dogma 2: l'editor del personaggio gratis è disponibile, link al download

Non si tratta della demo che i giocatori desideravano, la l'applicazione gratuita di Dragon's Dogma 2 che Capcom ha pubblicato questa mattina è comunque un ottimo modo per prepararsi al debutto dell'atteso gioco di ruolo. L'azienda di Osaka ha infatti messo a disposizione degli utenti l'editor per la creazione di protagonista e pedine.

Ecco di seguito i link utili per avviare il download di questo contenuto su tutte le piattaforme:

Questa è invece la descrizione ufficiale dell'editor del gioco Capcom:

"In quest'app, potrai creare i tuoi personaggi per Dragon's Dogma 2. Personalizza l'aspetto del tuo personaggio principale, l'Arisen, e l'aspetto e la personalità del tuo compagno, la pedina principale. Puoi salvare un massimo di 5 personaggio ciascuno, ovvero 5 per l'Arisen e 5 per la pedina principale."

Come potete leggere nella descrizione, questa speciale applicazione gratuita permette di creare un massimo di dieci personaggi: cinque protagonisti e cinque pedine. Una volta avviato il gioco nella sua versione finale, potrete decidere quindi di trasferire i salvataggi dell'editor gratis e utilizzare i personaggi che avete realizzato in precedenza.

