Dragon's Dogma 2 sarà enorme: l'action GDR prende forma in RE Engine

Dopo aver mostrato un nuovo trailer di Dragon's Dogma 2 in occasione del PlayStation Showcase di maggio, il team di casa Capcom è tornato a offrire ulteriori dettagli sul gioco nel corso del (non)E3 losangelino.

In particolare, nel corso del Capcom Showcase, il director dell'atteso action RPG ha svelato alcuni retroscena relativi al processo di sviluppo del sequel di Dragon's Dogma. È giunta così un'ulteriore conferma del fatto che Dragon's Dogma 2 sta prendendo forma grazie al RE Engine, motore grafico di proprietà del publisher giapponese, tradizionalmente utilizzato per la realizzazione dei nuovi capitoli della serie di Resident Evil. Molto malleabile, l'engine rappresenta la cornice tecnica scelta da Capcom per molti suoi progetti.

Dal palco dell'evento estivo, Hideaki Itsuno ha inoltre anticipato che le ambizioni di Dragon's Dogma 2 saranno nettamente a superiori a quelle del suo predecessore. Una circostanza che si rifletterà anche nelle dimensioni del mondo di gioco, che sarà ben quattro volte più grande rispetto a quanto visto dagli avventurieri nel primo Dragon's Dogma.



Nell'evento in notturna proposto da Capcom non vi è stato purtroppo modo di visionare nuovi trailer o gameplay dell'avventura fantasy, ma il team di sviluppo ha svelato due nuovi personaggi in arrivo in Dragon's Dogma 2.